Dopo la neve e il gelo, arriva lo scirocco: 'allerta gialla' per il vento forte

Dopo la neve e il gelo, arriva il forte vento di scirocco. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un'allerta gialla per "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con possibili mareggiate sulle coste esposte", a partire da questo pomeriggio e per le prossime 18 ore.

Intanto, con l'arrivo dello scirocco, si chiude definitivamente la fase del gelo che ha caratterizzato questi ultimi giorni. A partire da domani le temperature saranno via via in rialzo, per un weekend decisamente mite.