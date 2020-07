Ancora vento di maestrale sul Barese, nuova 'allerta gialla' per forti raffiche fino a domani

Il vento di maestrale continua a 'farci compagnia' in questo primo weekend di luglio. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di 'allerta gialla' per vento forte a partire dal primo pomeriggio di oggi e per le prossime 12 ore: la previsione, valida per tutta la Puglia ad eccezione della zona centrale bradanica e del sub-Appenino dauno, riporta l'avviso di "venti forti dai quadranti settentrionali".

Per la giornata di domani, previsto un cielo all'insegna della variabilità, con qualche nuvola (e ancora vento), ma senza precipitazioni.