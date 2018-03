Forti raffiche di vento in città: in viale Salandra grosso ramo si spezza e precipita su un'auto

Disagi in varie zone di Bari, da questa mattina, a causa del forte vento di Scirocco che soffia sul capoluogo pugliese: in viale Salandra, non lontano dal Policlinico, un grosso ramo di eucalipto è precipitato su un'auto in sosta, danneggiandola. Fortunatamente non vi sono feriti. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diversi quartieri della città su segnalazioni dei cittadini per altri rami o cartelloni pubblicitari che non hanno resistito alla forza del vento. Le squadre sono entrate in azione su via Fanelli, via Orabona e anche nel centro della città. Stesso copione anche in provincia: a Triggiano un lampione è caduto distruggendo un'automobile parcheggiata.