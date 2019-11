Il vento forte strappa un altro petalo del San Nicola: rotto il telo di copertura della Curva Nord

Il forte vento di scirocco non risparmia il San Nicola. Come già accaduto altre volte, a farne le spese sono stati ancora una volta i petali di copertura dell'astronave. Questa volta, a strapparsi è stato il telo centrale della Curva Nord. A darne notizia è su Fb lo stesso assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, annunciando che "domattina i tecnici faranno un sopralluogo per far rimuovere le parti di telo che sono rimaste attaccate alla struttura".

Ma l'assessore fa anche riferimento alla necessità di rimuovere ormai tutti i teli, chiedendo ai cittadini la loro opinione:

"Io sono sempre più convinto - scrive Petruzzelli - che dovremmo rimuoverli tutti perché sono vecchi, hanno esaurito il loro ciclo di vita (hanno ormai 30 anni), e perché più che una vera e propria copertura, quei teli hanno prevalentemente una funzione estetica, ma che oramai è compromessa con i pochi sano rimasti. Voi cosa ne pensate? Abbiamo già preso contatti con i collaboratori di Renzo Piano non solo per far progettare e quantificare economicamente una nuova copertura fatta con le moderne tecnologie ma per ripensare lo stadio San Nicola. Non serve un progetto faraonico che costi diverse decine di milioni di euro, ma interventi più contenuti che riducano il numero dei posti a sedere, lascino immutata l'estetica esterna dello stadio e garantiscano una reale copertura dalla pioggia. In poche parole che trasformino il San Nicola in uno stadio moderno ma senza abbattere una struttura vincolata che rappresenta comunque un'architettura di pregio".