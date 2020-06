Temporali e raffiche di burrasca in arrivo nel Barese: scatta l'allerta meteo

Pioggia e venti di burrasca in arrivo nel Barese. Sarà una giornata caratterizzata dal maltempo quella di domani, 5 giugno, come confermato anche dalla Protezione civile che ha diramato un doppia allerta gialla per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera, per vento e rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Già dalla serata di oggi, come spiega la nota inviata nel pomeriggio, sono previsti "per le successive 24-30 ore venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali sulla puglia con possibili mareggiate sulle aree esposte dalla mattina di domani, venerdì 5 giugno 2020, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale in estensione sulla Puglia". Dalla mezzanotte, invece, "per le successive 24 oredi venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali su tutta la regione, con possibili mareggiate sulle aree esposte, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".