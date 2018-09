Sequestrati dalla Finanza nelle operazioni anticontraffazione, vestiti e scarpe donati ai più bisognosi

Sequestrati perchè contraffatti, donati in beneficenza per i più bisognosi. Così capi di abbigliamento, scarpe e giubbotti sono stati consegnati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Bari alla Caritas Parrocchiale di San Leucio di Bitonto.

La devoluzione in beneficenza è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria, all’esito del procedimento penale a carico del cittadino italiano, denunciato per aver messo in vendita i capi di abbigliamento ai quali erano stati applicati marchi contraffatti di note aziende. Un'operazione tuttavia - ricorda la Guardia di Finanza - non sempre possibile perchè, molto spesso, si sequestrano anche capi di abbigliamento contraffatti, commercializzati illecitamente, che possono risultare nocivi per la salute delle persone in quanto realizzati con materiali tossici. In tali circostanze, dopo il sequestro, gli indumenti vengono necessariamente distrutti.

I responsabili della Caritas hanno espresso il proprio sentito ringraziamento, evidenziando come i rapporti con le Forze dell’Ordine e con l’Autorità Giudiziaria siano sempre più stretti nel segno della concreta solidarietà a favore delle persone che, per varie ragioni, si trovano a dover affrontare situazioni di grave disagio economico.