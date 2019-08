Raid per le strade del San Paolo: finestrini delle auto in frantumi, danneggiate 10 vetture

Una decina di auto danneggiate con i vetri dei finestrini distruttI: è quantoaccaduto nella giornata di Ferragosto al quartiere San Paolo di Bari. Il raid si è verificato in diverse strade del rione, tra cui via Troccoli e via Carlo Massa. Ignoti si sono accaniti sulle auto parcheggiate, infrangendo i finestrini, forse in cerca di chiavi. Non è esclusa neppure la pista del puro vandalismo. Sull'episodio indagano le Forze dell'Ordine.