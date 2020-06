Lavori sulla rete Aqp, stop all'acqua in alcune zone di Bari: rubinetti chiusi per sei ore

Tecnici dell'Acquedotto Pugliese al lavoro per effettuare lavori sulla rete idrica e consentire il collegamento della nuova lottizzazione costruita in via Hahnemann. Per questa ragione - avvisa Aqp - nella giornata di giovedì 18 giugno sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nella zona in via Amendola e traverse, a partire dall'incrocio con via Conte Giusso sino a via Omodeo.

La sospensione, che interesserà le utenze ubicate nelle vie interessate, avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 9:00 con ripristino alle ore 15:00, del giorno 18 giugno 2020. Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per informazioni: numero verde 800.735.735; www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”); Twitter, account @AcquedottoP; Facebook