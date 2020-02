Polemica social sulla nuova via Amendola, "percorso per i non vedenti sbagliato". Il Comune replica: "Falso. Lavori totalmente a norma"

Una foto per far scattare una (piccola) polemica social: l'immagine postata ieri dal sindaco di Bari Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook per mostrare i primi alberi piantati lungo la rinnovata e ingrandita via Amendola, dove sono in corso i lavori per il raddoppio della carreggiata, hanno fatto storcere il naso a qualche cittadino. Oggetto della discussione, il percorso loges destinato ai non vedenti. Qualche utente, guardando la foto, ha chiesto chiarimenti, ritenendo che una parte del percorso, dotata di borchie tattili, si interrompesse ogni qualvolta che vi fosse un alvaretto, creando grossi problemi al pedone.

A rassicurare i cittadini, svelando il 'mistero', è l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "Quella foto - spiega a BariToday - era stata pubblicata per mostrare gli alberi. Il percorso loges, infatti, prevede un camminamento con linee dritte, lungo la zona centrale del marciapiede. La striscia gialla con le borchie a semisfera rappresenta una linea invalicabile e un'informazione al pedone non vedente, affinché non la superi. Sulla destra, infatti, c'è la pista ciclabile. Lungo quella striscia, poi, ci sono gli alvaretti che, comunque, saranno protetti da griglie non ancora installate".

Una polemica spenta praticamente subito: "Chi ha fatto queste osservazioni - dice Galasso - evidentemente non conosce bene la materia. Il percorso è stato realizzato a norma e sentendo le associazioni dei non vedenti, coordinandoci nel dettaglio". Nel frattempo i lavori per il raddoppio della trafficatissima strada proseguono senza sosta: "Qualche altra settimana - afferma l'assessore - e sarà completata la prima parte degli interventi, per la realizzazione della carreggiata dal lato verso Mungivacca. La seconda parte non dovrebbe riservare grosse sorprese o intoppi, poiché saranno eseguite lavorazioni più superficiali, seppure importanti. L'obiettivo è quello di avere la strada completa entro l'anno".