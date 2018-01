Radici 'invadenti' su via Caldarola a Japigia: strada tra dossi e buche sull'asfalto

Radici che vorrebbero affiorare dall'asfalto e buche creano qualche problema agli automobilisti in transito su via Caldarola, a Japigia: il tratto più dissestato e quello di fronte al mercato coperto, immediatamente prima di arrivare nella zona delle rotatorie dove la situazione è decisamente migliore, per via dei lavori e delle asfaltature effettuati nei mesi scorsi. Qualche decina di metri prima, invece, auto, moto e veicoli sono costretti a prestare più attenzione del solito, proprio per evitare gobbe e dossetti.