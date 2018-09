Affittava abusivamente posti letto a migranti irregolari: blitz della polizia locale in via Castromediano

I locali di un immobile in via Castromediano trasformati abusivamente in alloggi per cittadini extracomunitari, in alcuni casi anche sprovvisti di permesso di soggiorno. A scoprire il caso di abusivismo sono stati gli agenti della Polizia locale, nell’ambito di controlli mirati e l'intervento é stato eseguito congiuntamente a personale del Nucleo di polziia Edilizia comunale, personale della polizia di Stato e dell'Ufficio Dogane di Bari.

Nei locali dell’immobile, impropriamente adibiti ad uso abitativo, gli agenti hanno rilevato la presenza di cittadini non comunitari provenienti dal Bangladesh e dalla Nigeria, ai quali erano stati affittati posti letto. L'intero immobile è risultato essere di proprietà di un cittadino italiano e solo uno dei locali era regolarmente affittato.

Dalla perizia effettuata con l’ausilio dell’Ufficio Edilizia Privata Comune sono emerse anche irregolarità edilizie quali il mancato cambio di destinazione d’uso da C/2 ad uso abitativo di alcuni locali, l’aumento volumetrico. All’interno dei locali è stata inoltre trovata merce contraffatta (58 borse con marchi di note maison) pronta per essere posta in vendita. Al Settore edilizia privata comunale saranno invece segnalate le modifiche apportate all'interno dello stabile. Il proprietario delle unità immobiliari è stato deferito all’A.G. per i reati di favoreggiamento alla immigrazione clandestina, per l'attività di affittacamere abusivo e per i reati di abuso edilizio, inoltre segnalato per la mancata comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri alle autorità competenti.





