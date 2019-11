Cambia il senso di marcia in via Corrado a San Girolamo, accolte le richieste dei residenti: "Necessario per decongestionare traffico in zona"

E' entrato in vigore ieri, 26 novembre, il cambio di senso di marcia in via Vincenzo Corrado, a San Girolamo. A darne notizia è il consigliere del Municipio 3, Giuseppe Catalano (M5S).

Si tratta, spiega Catalano, di un provvedimento "voluto fortemente dai residenti vista la congestione del traffico che si crea nelle ore di punta su strada San Girolamo, dando la possibilità di defluire e decongestionare lo stesso in via Ottorino Respighi. Questo è un piccolo risultato raggiunto dalla commissione lavori pubblici che ascolta le segnalazioni e le esigenze dei cittadini e adotta, con gli uffici competenti le relative migliorie da apportare".