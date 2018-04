Allacci abusivi alla rete elettrica: quattro denunce in un condominio di via Crisanzio

Attraverso appositi by-pass, avevano realizzato allacci abusivi alla rete elettrica pubblica per alimentare le proprie abitazioni.

E' quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo in un condominio di via Crisanzio. Quattro per le persone denunciate, residenti in altrettanti appartamenti nello stesso stabile. La truffa è stata scoperta con l'ausilio di personale tecnico dell'Enel. Secondo quanto accertato, sarebbe stata rubata corrente per circa 650 euro.