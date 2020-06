Precipita cavo filobus in via Dalmazia: strada chiusa e mattinata di disagi

Un cavo della vecchia linea filobus è caduto ed è precipitato sull'asfalto in via Dalmazia, nel quartiere Madonnella di Bari. L'episodio è avvenuto a due passi dalla sede regionale della Rai. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale. La strada è stata chiusa per alcune ore, fino a metà mattinata: la circolazione è ripresa regolarmente.

