"Scricchiolii" in un palazzo di via Dalmazia, intervengono Vigili del fuoco e Polizia Locale

Vigili del Fuoco e Polizia Locale in azione, questo pomeriggio, nel quartiere Madonnella, a causa di alcuni scricchiolii rilevati da una coiniquilina (l'unica) in un palazzo di via Dalmazia. La donna ha deciso di chiamare i soccorsi e così sono giunte squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia di agenti. Sono in corso verifiche sulla staticità dell'edificio. A segnalare la notizia i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre e Michele Caradonna, giunti sul posto per un breve sopralluogo: "Abbiamo raccolto - spiega Melchiorre - la protesta di cittadini vicini di casa preoccupati per la loro incolumità. Sono tantissimi gli immobili in queste condizioni ed urge un’attività dell’amministrazione Decaro di controllo e messa in sicurezza degli immobili e dei ponti.Decaro e la sua giunta si preoccupano più della visibilita che della sostanza" conclude Melchiorre.