Polizia di Stato e Municipale in via Dante, proseguono i controlli al quartiere Libertà

Proseguono le attività di controllo di Polizia di Stato e agenti della Polizia locale al quartiere Libertà. Come già accaduto la scorsa settimana, nelle prime ore della mattinata accertamenti sono stati eseguiti in alcune abitazioni: in particolare, è stato controllato un intero stabile in via Dante.

Le verifiche, che rientrano in una serie di controlli avviati già nei mesi scorsi, si concentrano in particolare su alcuni aspetti, come l'eventuale presenza di affitti in nero o di stranieri irregolari, anche sulla base di eventuali esposti o segnalazioni giunti alle forze dell'ordine.

Nel corso dei controlli odierni, sono stati individuati in particolare sette cittadini stranieri, la cui posizione è stata sottoposta a ulteriori accertamenti amministrativi. Di questi, solo una cittadina extracomunitaria è risultata irregolare.