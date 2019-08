Frigorifero rotto lasciato sul marciapiede, degrado nel cuore del quartiere Libertà: "Lama sporgente, è pericoloso"

Un frigorifero rotto, gettato nel bel mezzo di un marciapiede in via Fiorino, nel cuore del quartiere Libertà di Bari: è l'ennesima scena di degrado immortalata da alcuni cittadini. La presenza dell'elettrodomestico, spiegano i residenti, è pericolosa per via di una "lama d'acciaio" che spunta da uno dei lati, costringendo i passanti a compiere un vero e proprio slalom per evitarlo. Per questa ragione, gli abitanti chiedono la rimozione al più presto dell'ingombrante rifiuto.