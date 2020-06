La lite condominiale finisce a colpi di coltello: donna ferita alle braccia

La lite tra due donne per questioni condominiali finisce a colpi di coltello. Ad avere la peggio una delle due 'litiganti', che ha riportato lievi ferite agli arti superiori. Gli agenti delle Volanti, intervenuti nello stabile in via Glomerelli dove è accaduto il fatto, hanno denunciato per lesioni aggravate una 44enne, mentre l'arma da taglio, rinvenuta, è stata sequestrata.

(foto di repertorio)