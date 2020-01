Tenta di attraversare con le sbarre in chiusura, auto resta bloccata al passaggio a livello

Avrebbe tentato di attraversare in auto il passaggio a livello mentre le sbarre si abbassavano, restando così bloccato sui binari con il treno in arrivo. L'episodio è avvenuto poco prima delle 14 in via Gorizia, a Ceglie, sulla linea delle Ferrovie Sud Est.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'automobilista, dopo essere riuscito a superare la prima sbarra in chiusura, sarebbe rimasto bloccato sui binari. Il macchinista, anche avvertito dalle segnalazioni di alcuni presenti, si è accorto dell'ostacolo e ha arrestato la marcia. Successivamente, in seguito alla segnalazione dello stesso, le sbarre sono state rialzate e la sede ferroviaria liberata, senza alcun danno a cose o persone. Inevitabili comunque i disagi, sia per la lunga coda di auto in attesa creatasi al passaggio livello, sia dal punto di vista delle ripercussioni sui treni in circolazione sulla linea.