Via Mitolo, una discarica sul marciapiede: "Rifiuti abbandonati da auto e furgoncini, servono le telecamere"

Bustoni neri, scatolotoni, sacchetti della spazzatura, abbandonati sul marciapiede accanto ai bidoni. La 'cartolina del degrado' arriva da via Mitolo, quartiere Poggiofranco.

A segnalare la situazione sulla bacheca Fb del sindaco Decaro è un residente della zona, che racconta come tale 'scenario' sia ormai diventato consueto: "Non è la prima volta che le scrivo - rammenta il cittadino - e specifico che non si tratta di inciviltà di altre etnie che causa questo scempio". "Quanto vede - spiega - viene riversato da furgoncini e auto private che buttano di tutto in prossimità dei bidoni, e mi spiace dirlo, ma talvolta si tratta anche di commercianti della zona". "Alcune volte - racconta ancora il residente - si trovano anche bidoni di vernice o di calce che vengono lasciati in bella vista sia dentro che fuori i contenitori".

La richiesta finale del residente è simile a quella di molti cittadini che, nelle proprie zone, si trovano alle prese con lo stesso problema dell'abbandono selvaggio dei rifiuti: installare delle telecamere "per capire di chi si tratta e multarli a dovere".