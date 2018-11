Cronaca Libertà / Via Domenico Nicolai

Prima la discussione per il parcheggio disabili, poi l'aggressione: vigilessa colpita al volto

L'episodio in via Nicolai: gli agenti, impegnati in alcune verifiche, sono stati avvicinati da alcuni ragazzi, che lamentavano la presenza di un posto riservato non più valido. Ne è nata una discussione,poi degenerata: identificata una donna di 62 anni