Sant'Anna, via i pullman extraurbani dalla complanare della SS16: "È più sicuro accedere al quartiere"

Sarà più sicuro accedere ora in auto a Sant'Anna. L'unico accesso da quartiere, infatti, era quello della complanare della Tangenziale, percorso però nelle due direzioni anche dai pullman extraurbani. Diverse le lamentele dei residenti per la pericolosità della situazione, che ora sarà solo un ricordo. In questi giorni, infatti, il Comune ha trovato un accordo per eliminare il transito dei mezzi, che si muoveranno esclusivamente sulla Tangenziale.

A darne notizia è il vicepresidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, attraverso il suo profilo Facebook, dove ha anche pubblicato un video in cui si vede uno dei 'bestioni' percorrere la stretta carreggiata. "Quello stato di pericolo costante e giornaliero, per noi cittadini non esisterà più" ricorda.