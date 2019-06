Armato di bastone, aggredisce donna alla fermata del bus: arrestato 33enne

In preda ad inspiegabile raptus, ha aggredito con un bastone una donna alla fermata del bus. L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio in via Ricchioni. Dopo una richiesta di aiuto al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile. L'aggressore - un 33enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale - alla vista dei militari ha tentato la fuga a piedi, ma è stato comunque bloccato e disarmato a fatica, mentre sferrava calci e pugni ai militari nel tentativo di sottrarsi all'arresto.

I militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, così come la vittima dell'aggressione, un'impiegata 55enne, trasportata all'ospedale San Paolo: ha riportato traumi e contusioni guaribili in sei giorni.

Il bastone usato per all'aggressione è stato sequestrato, mentre il 33enne è stato condotto in carcere.