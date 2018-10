Riqualificazione del primo isolato di via Roberto da Bari, lavori tra 10 giorni: "Stop di un mese per lo shopping natalizio"

Saranno sospesi dall'8 dicembre all'8 gennaio i lavori di rifacimento del primo isolato di via Roberto da Bari, nelle vicinanze dell'Ateneo. La zona pedonale, infatti, vedrà a breve l'avvio dei cantieri per il rifacimento di marciapiedi e camminamento centrale sulla falsariga di quanto realizzato sull'isolato che termina su corso Vittorio Emanuele. La richiesta era arrivata dai commercianti della zona che temevano un calo degli affari durante il periodo natalizio. Gli assessori comunali allo Sviluppo Economico e Lavori Pubblici, Carla Palone e Giuseppe Galasso, assieme ai tecnici comunali e ai responsabili dell'impresa appaltatrice, hanno incontrato gli esercenti per fare il punto prima dell'avvio del cantiere.

“Gli operatori volevano rassicurazioni circa la concomitanza degli imminenti lavori di riqualificazione di questo tratto di strada con il periodo natalizio - ha spiegato Carla Palone -, e abbiamo concordato che il cantiere sarà interrotto per un mese, dall’8 dicembre all’8 gennaio, così da non danneggiare le attività commerciali presenti. Bari è una città in cui è possibile stare all’aria aperta anche in pieno inverno, e questo isolato pedonale ospita da tempo diverse attività commerciali che, con i lavori in corso sotto Natale, avrebbero sicuramente sofferto un calo degli incassi. Per questo, d’accordo con l’assessore ai Lavori pubblici e con la ditta appaltatrice, abbiamo ritenuto giusto accogliere la richiesta dei commercianti”.

“Su questo isolato di via Roberto da Bari - ha aggiunto Giuseppe Galasso - procederemo in maniera analoga a quanto realizzato per l’isolato adiacente Palazzo di Città: prima il rifacimento completo di un marciapiede con le canaline (quello a destra secondo il senso di marcia della strada), quindi l’altro marciapiede e infine il camminamento centrale. Al momento sullo stesso isolato AQP sta ultimando gli interventi di rifacimento della rete idrica e sta procedendo agli allacci; non appena conclusi i lavori idrici, partirà il nostro cantiere di riqualificazione, presumibilmente tra dieci giorni. Entro l’8 dicembre saranno sicuramente completati i lavori sul primo marciapiede e, se i tempi lo consentono, valuteremo l’opportunità di cominciare anche sul secondo. Ad ogni modo per l’Immacolata l’isolato sarà completamente sgombro delle attività di cantiere, e le eventuali aree non pavimentate saranno ricoperte di una strato superficiale di cemento a garanzia della sicurezza dei cittadini. Considerata la ripresa dei lavori entro la prima metà di gennaio, l’opera potrebbe essere ultimata entro marzo”.