Colpito da improvviso malore in strada: muore uomo

Si è sentito male improvvisamente, mentre si trovava in strada, ed è morto, nonostante i soccorsi del 118. E' accaduto questa mattina in via San Francesco d'Assisi, a due passi dalla Questura.

L'uomo, colpito da un improvviso malore, avrebbe raggiunto un'ambulanza del 118 che si trovava in quella zona, ma nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia.