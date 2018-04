Cavi elettrici a fuoco, fumo e scintille in via Sparano: vigili del fuoco in azione

Vigili del Fuoco in azione, questa mattina, su via Sparano: alcuni cavi elettrici, per cause non ancora accertate, hanno preso fuoco in corrispondenza di uno degli isolati dove sono in corso i lavori di riqualificazione della strada. Scintille e fumo sono stati notati dai passanti. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta rapidamente per spegnere le fiamme. Sul posto sono giunti anche tecnici dell'Enel per verificare quanto accaduto.