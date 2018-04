Restyling via Sparano, al lavoro sul 'cuore pulsante' della strada: "Cantieri completati per luglio"

Entro luglio dovrebbero essere terminati i lavori sulla passeggiata di otto isolati di via Sparano. Procede, infatti, il cantiere avviato a gennaio del 2016, al momento tra attivo sui due isolati compresi tra via Dante e via Putignani, dove verranno realizzati due salotti: uno, il Liberty, sta per sorgere davanti a Palazzo Mincuzzi, l'altro, quello Letterario (all'epoca della progettazione c'era ancora la libreria Laterza) invece vedrà la luce di fronte a Prada. tra i due isolati, su via Principe Amedeo, sorgerà il "cuore pulsante" della strada, come spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "E' in corso d'opera la realizzazione della centralina che gestirà il sistema di videosorveglianza e le luci. Da lì sarà possibile effettuare regolazioni e verifiche. La struttura avrà dimensioni molto ridotte e consentirà di gestire velocemente ogni necessità".

L'attesa è per i lavori alle intersezioni verdi

Il cantiere, spiega Galasso, è sostanzialmente in linea con le previsioni: "In media - dice - tenendo presenti le soste per le Feste Natalizie e il G7 dello scorso anno, ci sono voluti due mesi per ogni isolato. Questi attualmente in corso di riqualificazione saranno pronti per fine maggio, dopodiché si procederà con l'ultimo, per arrivare in via Nicolai". E le intersezioni verdi? Si attende ancora un ultimo via libera prima di cominciare con i lavori: "Aspettiamo il sì della perizia da parte del Ministero - rimarca Galasso -. Poi si comincerà dall'isolato di via Principe Amedeo perchè è centrale rispetto a tutto lo sviluppo di via Sparano. Alla fine vi saranno ben 42 piante lungo la strada, contro le 24 palme che c'erano prima".