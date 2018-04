Salotto 'Liberty' in via Sparano, arrivano le panchine cilindriche: "Installate entro San Nicola"

Cilindriche e in pietra ricostruita, lo stesso materiale utilizzato per le altre sedute di via Sparano: prosegue il restyling della strada per eccellenza dello shopping cittadino con gli interventi nel 'Salotto Liberty', in corrispondenza di palazzo Mincuzzi e via Putignani. Gli operai, nei prossimi giorni installeranno le dieci grandi sedute circolari del diametro di un metro con una circonferenza di 3,20 metri e un'altezza di 45 centimetri. Le sedute, giunte oggi in cantiere, saranno utilizzabili da 6 persone contemporaneamente. ll montaggio sarà effettuato al termine della posa della pavimentazione, entro la Festa di San Nicola. Per questa ragione le operazioni proseguiranno anche domani, nella giornata del 1° maggio. Nel frattempo, sull'isolato adiacente, tra via Principe Amedeo e via Dante, è in corso la lavorazione dell'ultimo dei 6 salotti previsti, quello 'Letterario'.