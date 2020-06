Furto in via Sparano, ruba borse dal negozio e scappa: ladro in fuga bloccato dai passanti

Ruba borse in un noto negozio in via Sparano e tenta la fuga, ma viene bloccato da alcuni passanti. E' accaduto lunedì pomeriggio nella strada dello shopping baresi. I cittadini intervenuti hanno quindi chiesto aiuto alla polizia. I Falchi della Squadra Mobile, subito intervenuti sul posto, hanno quindi preso in consegna il giovane, un 35enne cittadino georgiano, con precedenti e senza fissa dimora. E' stato denunciato per furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.

(foto di repertorio)