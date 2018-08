Cestini stracolmi di rifiuti in via Sparano: "Spettacolo visto ogni giorno dai turisti"

Cestini stracolmi di rifiuti in via Sparano, nel primo isolatyo tra piazza Moro e via Crisanzio. Uno spettacolo indecoroso, 'ammirato' da assanti e turisti che percorrono quotidianamente quel tratto per andare alla stazione. La segnalazione, giunta a BariToday, è finita anche sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, chiedendo immediati interventi a chi di dovere per ripristinare pulizia e decoro.