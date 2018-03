Tubo Aqp saltato in via Zara, proseguono i lavori: strada chiusa per un altro paio di giorni

Proseguiranno, probabilmente fino a venerdì, i lavori di ripristino delle condutture dell'Acquedotto pugliese in via Zara, nel quartiere Madonnella, dopo i disagi provocati dal nubifragio di giovedì scorso quando si era verificata la rottura di un tubo, con conseguente perdita che aveva invaso l'area circostante. Operai e tecnici hanno lavorato alacremente per ripristinare la conduttura, i cui interventi sono terminati oggi. Le operazioni, però, hanno richiesto lo spostamento di una tubazione dell'Amgas, per cui servirà che questa venga riallocata. Questo lavoro sarà effettuato a stretto giro dagli addetti della municipalizzata del gas. Successivamente, la voragine verrà definitivamente chiusa e coperta con l'asfalto. Al termine di tutto, il tratto di strada sarà riaperto al traffico.