Voragine si apre in viale Orazio Flacco: due bidoncini a protezione di passanti e auto

Traffico rallentato, questa mattina, su viale orazio Flacco a causa di piccola voragine che si è aperta al centro della strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i primi rilievi in una delle arterie principali di accesso al centro dal quartiere Poggiofranco. Per evitare che veicoli o persone finiscano dentro la buca, sono stati collocati provvisoriamente due bidoncini della differenziata a protezione dell'incolumità pubblica. La circolazione fortunatamente non è bloccata: si può infatti transitare in entrambi i lati.

Sul posto anche i tecnici di Acquedotto pugliese e del Comune, che stanno effettuando verifiche anche sui tombini nelle vicinanze, per verificarne la stabilità. Così da evitare che la voragine possa allargarsi. Increduli i residenti, che ora richiedono al Comune una verifica dello stato del manto stradale, così da evitare rischi per chi passeggia in zona. Non è la prima volta che accade in città: a marzo scorso un altro buco si era aperto sulla carreggiata in via Zara, a Madonnella. Allora fu per una perdita idrica che compromise la stabilità dell'asfalto.