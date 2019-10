Marciapiede rotto e asfalto da rifare, in viale Traiano partono i lavori di manutenzione

Le ripetute segnalazioni dei residenti, raccolte da BariToday, non sono cadute nel vuoto. Hanno preso il via questa mattina i lavori di manutenzione per il rifacimento di asfalto e marciapiedi in viale Traiano, nella zona a ridosso del nuovo ponte pedonale. Gli interventi, cominciati oggi, dovrebbero concludersi - secondo quanto indicato sui cartelli del cantiere, il prossimo 31 ottobre.