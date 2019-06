Viale Traiano, catene e lucchetti per impedire l'accesso al ponte

Catena e lucchetto per impedire nuovamente lo spostamento delle recinzioni e l'utilizzo del ponte, non ancora ufficialmente aperto.

Dopo i diversi episodi segnalati nei giorni scorsi, il Comune corre ai ripari per impedire gli accessi al sovrappasso di viale Traiano. Un provvedimento necessario, dal momento che il collaudo del ponte non è stato ancora ufficialmente concluso.

L'ok definitivo all'apertura dovrebbe arrivare in questi giorni: "Ho sollecitato al massimo la definizione del collaudo", dice a BariToday l'assessore ai Lavori pubblici, intervenuto dopo le segnalazioni raccolte anche dal nostro giornale. L'apertura del ponte era inizialmente attesa per la festa di San Nicola, ma è poi slittata.

Intanto i residenti attendono con ansia di poter utilizzare il ponte, che permette il collegamento diretto tra Japigia e Madonnella, fondamentale per gli spostamenti quotidiani e, d'estate in particolare, molto usato dai bagnanti per raggiungere la spiaggia di Pane e Pomodoro.

