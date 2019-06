Il cantiere di viale Traiano nuovamente 'aperto': cittadini spostano le recinzioni e percorrono il ponte

L'apertura ufficiale e definitiva dovrebbe avvenire entro l'estate: nel frattempo, qualche cittadino impaziente lo avrebbe già percorso, proprio come avvenuto durante la festa di San Nicola. I residenti di viale Traiano, nel quartiere Madonnella, segnalano che le recinzioni del ponte pedonale a cavallo dei binari ferroviari sono state aperte da qualcuno che lo ha utilizzato.

La struttura, al momento, non è ancora aperta al transito dei pedoni: gli abitanti della zona, però, hanno notato alcune persone intente a percorrere il ponte, anche salendo le scale di via Messapia, sul lato Japigia. L'8 maggio scorso, in occasione dello show delle Frecce Tricolori, centinaia di baresi aprirono le recinzioni del cantiere e presero letteralmente d'assalto il ponte, noncuranti dei rischi che avrebbero potuto correre. Il Comune, spiega a BariToday l'assessore pro tempore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, segnalerà l'episodio alla direzione del cantiere "per ripristinare al più presto le recinzioni".

Gli abitanti di Madonnella, infine, segnalano anche le cattive condizioni dell'asfalto di viale Traiano, attiguo all'area del cantiere: il tratto di strada appare incavato e decisamente disagevole per le auto. Il viale, nei mesi scorsi, era stato interessato dai lavori per la fibra e i residenti attendono che venga ripristinata la viabilità e la fruibilità al meglio della strada.

Gallery