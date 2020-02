La bellezza di Bari svelata dal drone: le immagini girate dalla polizia per la sicurezza del Papa

Una vista mozzafiato dall'alto di Bari, per mostrare i luoghi che saranno coinvolti dall'incontro 'Mediterraneo, frontiera di pace'. Con un grande evento finale: la messa celebrata da Papà Francesco sul palco di piazza Libertà. I droni della polizia mostrano le immagini utilizzate per gestire le operazioni di sicurezza in vista dell'incontro.