Niente accesso in mare a Torre Quetta, i disabili celebrano il funerale del 'Sea Track Tobea'

Non solo i cancelli d'ingresso chiusi per il contenzioso giudiziario (con il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli ex gestori); anche se si riesce ad accedere a Torre Quetta è impossibile per un disabile raggiungere il mare. "Questo perché è stato rimosso il Sea Track Tobea - spiega Gianni Romito, presidente dell'associazione HBari2003, presidio unico in Italia inaugurato due estati fa, che permetteva anche alle persone in carrozzina di farsi autonomamente un bagno". I disabili baresi si sono riuniti oggi nel punto in cui era stato installato il binario per celebrarne un simbolico funerale come protesta.