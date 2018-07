VIDEO| Giardinetti e giostrine al San Paolo, riprendono i lavori in via Ricchioni

Dopo una interruzione di quasi un anno, ripartono i lavori in via Luigi Ricchioni, nell'area antistante la chiesa della Divina Provvidenza. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Decaro: in un video postato su Fb il primo cittadino spiega gli interventi previsti, scusandosi per i ritardi.

"I lavori ripartono dopo un'attesa di quasi un anno per una perizia di variante" legata alla richiesta dei residenti - spiega il primo cittadino - di installare anche delle giostrine. Prevista anche la piantumazione di 24 alberi e un impianto di pubblica illuminazione. "Entro la fine dell'estate lavori completati", dice il sindaco, che però si scusa anche dei ritardi: "Avevo promesso che avremmo ricominciato i lavori a inizio aprile. Indipendetemente da ciò che è successo diciamo che la colpa è del sindaco: ho fatto una brutta figura con i bambini di questa parrocchia, ai quali avevo assicurato che già quest'estate avrebbero avuto i giochi per poter giocare".