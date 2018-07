C'è chi si è alzato prima dell'alba per prendere un treno dalla provincia e chi non ha proprio dormito, sopraffatto dall'emozione di accogliere 'in casa' Papa Francesco. Dalla mattinata la città di Bari era in fermento per la visita del Santo Padre, con migliaia di fedeli in attesa dell'arrivo in elicottero di Bergoglio. Ecco le loro voci, raccolte poco prima dell'inizio dell'evento in largo Giannella.