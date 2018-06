VIDEO | L'Arma dei Carabinieri festeggia i suoi 204 anni: la cerimonia alla caserma 'Bergia'

Martedì le celebrazioni per l'anniversario della fondazione della Benemerita: in occasione della manifestazione sono stati consegnati i riconoscimenti a 30 militari che si sono distinti in delicate operazioni di servizio e premiati quattro comandanti di Stazione