"Secondo stralcio completato entro dicembre": viaggio nel cantiere del teatro Piccinni

Proseguono spediti i lavori all’interno del teatro Piccinni di Bari, che vedrà completato il secondo stralcio già a dicembre. E’ lo stesso sindaco Antonio Decaro a definire il cronoprogramma degli interventi di restauro, durante il sopralluogo tenutosi in mattinata nei locali della struttura inaugurata nel 1854. Siamo entrati con la telecamera all'interno del cantiere, per mostrarvi come i restauratori stanno facendo rinascere a nuova vita i 'tesori' del teatro, come il dipinto sul soffitto del 'Velario'.