VIDEO | 'Parco divertimenti Kursaal', bambini giocano nel cantiere di largo Adua

In largo Adua i bambini 'giocano' jel cantiere per la riqualificazione del Kursaal Santalacia: è quanto documentato da un video pubblicato da un cittadino sulla pagina Facebook del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina. Nelle immagini si può notate alcuni bimbi che sembrano passeggiare, pericolosamente, su alcuni new jersey all'interno di una recinzione, a pochi metri da una gru e dalle impalcature che hanno coperto la facciata dello storico teatro, in fase di ristrutturazione fino a metà 2020. Acrobazie decisamente rischiose in un'area che dovrebbe essere inaccessibile.

(Video Fb Comitato Salvaguardia Zona Umbertina)