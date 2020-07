Corse in due, parcheggi selvaggi e ciclabili dissestate: la partenza (non dolce) dei monopattini elettrici in città

Diversi i problemi riscontrati in una mattina in giro per la città: i mezzi sono abbandonati dagli utenti alla rinfusa, anche davanti alle discese per disabili. E l'amministrazione ha anche qualche colpa