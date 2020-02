"Un minuto per distruggere tutto", devastato il ristorante 'Le Terrazze di Santa Lucia' a San Cataldo. I titolari: "Così crolla il lavoro di una vita"

Le forti mareggiate di queste ore, che stanno creando grossi problemi sul lungomare di Bari, hanno provocato danni al ristorante 'Le Terrazze di Santa Lucia', storico locale del quartiere Marconi-San Cataldo, a due passi dal faro.

In un video, girato dai gestori della struttura, si nota il mare 'entrare' letteralmente nel ristorante, allagando la sala interna e provocando danni agli arredi. Una situazione "insostenibile" per i ristoratori che chiedono interventi alle istituzioni: "Ogni anno - spiega Bruno Caldarulo, storico gestore del ristorante - ci sono danni piccoli e grandi. Basta un minuto per far crollare il lavoro di una vita. Chiediamo un aiuto vero. Serve una barriera frangiflutti per proteggere la costa e le attività di questa zona".