VIDEO | San Marcello, marciapiedi allagati per la pioggia: "Così ogni volta che c'è maltempo"

Un'ora circa di pioggia e la rotatoria di San Marcello si riempie d'acqua, che arriva anche al livello del marciapiede. Un fenomeno per cui non è responsabile solo il maltempo che ha colpito la città di Bari nella mattinata, ma anche il sistema fognario cittadino, almeno secondo una delle commercianti della zona. La donna ha postato sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro, un video girato in mattinata, denunciando la situazione:

Dovremmo dotarci ogni volta degli stivali dei pescatori.... con tutte queste piste ciclabili e rondò inutili... sono stati svolti lavori che hanno solo peggiorato, con grande rammarico di tutti noi, la situazione....privandoci di ampie zone parcheggio e costringendo anche diversi negozianti a chiudere....situazione ingestibile