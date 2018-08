VIDEO | Controlli anti spaccio di droga in piazza Umberto: un arresto e due denunce

Stretta sullo spaccio di sostanze stupefacenti nei centralissimi giradini di piazza Umberto a Bari: la Polizia, ieri pomeriggio, ha effettuato numerosi controlli che hanno portato al sequestro di dosi di marijuana pronte per la vendita. In manette è finito un 20enne di origini gambiane, Samba Diao, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostane stupefacenti. Altri due connazionali 23enni sono stati denunciati. Quattro stranieri, infine, sono stati accompagnati in Questura per l’esatta identificazione. Su uno di loro, un 28enne senegalese, pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Questura di L'Aquila.