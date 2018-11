VIDEO | Firmato l'accordo per il Tecnopolo della medicina di precisione: ecco come sarà strutturato

Un polo innovativo per la ricerca sui tumori, che vedrà la collaborazione del Centro nazionale per le ricerche, il centro per le nanotecnologie di Lecce e due presidi ospedalieri, il 'Giovanni Paolo II' di Bari e il 'Panico' di Tricase. Con la firma questa mattina in Fiera del Levante dell'accordo sessennale con la Regione Puglia, parte ufficialmente la fase 2 del Tecnopolo della medicina di precisione. Un progetto ambizioso che mira al miglioramento delle cure a livello cellulare e alla diagnosi precoce nei pazienti oncologici, come spiegato nel dettaglio nella videopresentazione curata dal Cnr.