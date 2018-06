VIDEO | Maltempo in città, il sopralluogo nella 'tendopoli della giustizia': "Acqua nelle tende e all'interno del tribunale"

Avvocati con l'ombrello, acqua che cola nelle tende e parcheggio allagato. La tendopoli del Palagiustizia di via Nazariantz ha dovuto affrontare questa mattina il primo vero acquazzone dalla sua installazione, costringendo avvocati e magistrati a non pochi disagi. Il maltempo non sta infatti permettendo di celebrare i processi all'interno delle tre maxitende al Libertà, poiché ormai gli arredi sono fradici per l'acqua che cola dal soffitto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Al personale non è rimasto quindi che attendere un miglioramento della situazione per poter riprendere con il normale svolgimento dei processi. Una situazione catastrofica, riportata dalla consigliera di opposizione Irma Melini, che ha poi filmato l'interno dell'ex tribunale ormai inagibile. Anche qui la situazione non è rosea: dal soffitto cola acqua, che ha bagnato il pavimento e i fascicoli dei processi. Rappresentando anche un pericolo per il personale del Palagiustizia, vista la presenza di strumentazioni elettroniche e prese di corrente che rischiano di saltare.