Petardo lanciato contro disabile ad Acquaviva, le scuse del vigile: "Gesto deprecabile"

Ha espresso le proprie scuse in una lettera al sindaco di Acquaviva delle Fonti, al segretario generale del Comune e al Comandante della Polizia Municipale della cittadina barese il vigile urbano ripreso in un video mentre faceva scoppiare un mortaretto tra i piedi di un disabile del paese da lui conosciuto. L'agente, il quale si è scusato anche con la vittima del gesto, ha formulato le scuse per il "spiacevolissimo episodio". Il vigile afferma di non volersi giustificare ma, allo stesso modo sente "di respingere - si legge - le accuse di chi mi rappresenta come persona insensibile ai problemi dei disabili. Il rapporto che c'era, c'è e spero ci sarà tra me" e il disabile "è stato, ed è, di quotidiana frequentazione e familiarità. Tanti concittadini potrebbero testimoniare che non gli ho mai negato la parola, l'ho sempre ascoltato e sono sempre intervenuto ogni qualvolta era deriso, molestato o maltrattato da altri concittadini.

Per i vigile, il gesto "irripetibile e deprecabile" commesso "va colto nel contesto di questo rapporto personale tra me e lui. In quel maledetto momento non ho considerato come un disabile psichico ma come una persona che conosco da sempre, fin da quando sono nato. Sono fortemente mortificato per quanto è successo e vorrei poter fare qualcosa per rimediarvi". "Chiedo di venir giudicato per questo gesto - aggiunge - ma anche per quant'altro svolto in sedici anni di servizio. Saprete pure che ho cercato di adempiere al servizio a cui sono stato destinato anche quando non ero al meglio delle mie condizioni di salute".