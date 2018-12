Fiamme da un'autocisterna sulla provinciale Corato-Trani: vigili del fuoco in azione

Fiamme si sono sprigionate, questa mattina, da un'autocisterna mentre percorreva un cavalcavia della sp 231 per Trani, alla periferia di Corato. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco con due squadre: il veicolo, fortunatamente, era vuoto e il serbatoio non è stato intaccato dalle fiamme. La cisterna è stata quindi trainata e condotta in sicurezza con l'ausilio di un veicolo in dotazione ai vigili. Da chiarire la dinamica del principio d'incendio.